Российских дачников обязали самостоятельно бороться с опасными растениями

Главная задача законопроекта — предотвращение неконтролируемого распространения опасных насаждений, например таких как борщевик Сосновского. В эту категорию входят растения, которые угрожают окружающей среде, здоровью людей, экосистемам, биологическому разнообразию и экономике. Владельцы земельных участков и обладатели публичного сервитута обязаны принимать меры по борьбе с опасными инвазивными растениями. Публичный сервитут может быть установлен на государственные или муниципальные земли для строительства, эксплуатации дорог, линий электропередач и трубопроводов.