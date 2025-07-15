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Российских дачников обязали самостоятельно бороться с опасными растениями
Главная задача законопроекта — предотвращение неконтролируемого распространения опасных насаждений, например таких как борщевик Сосновского. В эту категорию входят растения, которые угрожают окружающей среде, здоровью людей, экосистемам, биологическому разнообразию и экономике. Владельцы земельных участков и обладатели публичного сервитута обязаны принимать меры по борьбе с опасными инвазивными растениями. Публичный сервитут может быть установлен на государственные или муниципальные земли для строительства, эксплуатации дорог, линий электропередач и трубопроводов.

Госдума приняла закон, обязывающий владельцев земельных участков в России бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. Об этом сообщает РИА Новости.

Главная задача проекта — предотвращение неконтролируемого распространения опасных насаждений, например таких как борщевик Сосновского. В эту категорию входят растения, которые угрожают окружающей среде, здоровью людей, экосистемам, биологическому разнообразию и экономике.

Владельцы земельных участков и обладатели публичного сервитута обязаны принимать меры по борьбе с опасными инвазивными растениями. Публичный сервитут может быть установлен на государственные или муниципальные земли для строительства, эксплуатации дорог, линий электропередач и трубопроводов.