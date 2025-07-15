Политолог рассказал, как 50 дней Трампа помогут России укрепить свои позиции

Через 50 дней Россия сможет выйти на более выгодные переговорные позиции с Соединенными Штатами. Об этом сообщатся на News.ru со ссылкой на политолога-американиста Малека Дудакова. Он отметил, что установленный президентом США Дональдом Трампом срок для разрешения конфликта на Украине позволит Вооруженным Силам РФ добиться новых успехов и укрепить позиции Москвы. По мнению Дудакова, диалог между США и Россией в настоящее время приостановлен, и возобновление переговоров ожидается только после завершения летней военной кампании. «Трамп выставил дедлайн в 50 дней, и, судя по всему, обсуждение возобновится только по итогам текущих военных действий», — добавил он. Напомним, что 14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100%" на страны, закупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта. Также он анонсировал передачу Украине 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Через 50 дней Россия сможет выйти на более выгодные переговорные позиции с Соединенными Штатами. Об этом сообщатся на News.ru со ссылкой на политолога-американиста Малека Дудакова.

Он отметил, что установленный президентом США Дональдом Трампом срок для разрешения конфликта на Украине позволит Вооруженным Силам РФ добиться новых успехов и укрепить позиции Москвы.

По мнению Дудакова, диалог между США и Россией в настоящее время приостановлен, и возобновление переговоров ожидается только после завершения летней военной кампании. «Трамп выставил дедлайн в 50 дней, и, судя по всему, обсуждение возобновится только по итогам текущих военных действий», — добавил он.

Напомним, что 14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100%" на страны, закупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта. Также он анонсировал передачу Украине 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Фото: Shutterstock/FOTODOM