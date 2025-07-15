Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
26°
Срд, 16
25°
Чтв, 17
24°
ЦБ USD 77.96 -0.41 16/07
ЦБ EUR 91.15 -0.62 16/07
Нал. USD 79.10 / 79.50 15/07 18:30
Нал. EUR 92.10 / 92.50 15/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
11 июля 15:29
1 868
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
17 662
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
10 642
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 859
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Политолог рассказал, как 50 дней Трампа помогут России укрепить свои позиции
Через 50 дней Россия сможет выйти на более выгодные переговорные позиции с Соединенными Штатами. Об этом сообщатся на News.ru со ссылкой на политолога-американиста Малека Дудакова. Он отметил, что установленный президентом США Дональдом Трампом срок для разрешения конфликта на Украине позволит Вооруженным Силам РФ добиться новых успехов и укрепить позиции Москвы. По мнению Дудакова, диалог между США и Россией в настоящее время приостановлен, и возобновление переговоров ожидается только после завершения летней военной кампании. «Трамп выставил дедлайн в 50 дней, и, судя по всему, обсуждение возобновится только по итогам текущих военных действий», — добавил он. Напомним, что 14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100%" на страны, закупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта. Также он анонсировал передачу Украине 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Через 50 дней Россия сможет выйти на более выгодные переговорные позиции с Соединенными Штатами. Об этом сообщатся на News.ru со ссылкой на политолога-американиста Малека Дудакова.

Он отметил, что установленный президентом США Дональдом Трампом срок для разрешения конфликта на Украине позволит Вооруженным Силам РФ добиться новых успехов и укрепить позиции Москвы.

По мнению Дудакова, диалог между США и Россией в настоящее время приостановлен, и возобновление переговоров ожидается только после завершения летней военной кампании. «Трамп выставил дедлайн в 50 дней, и, судя по всему, обсуждение возобновится только по итогам текущих военных действий», — добавил он.

Напомним, что 14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100%" на страны, закупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта. Также он анонсировал передачу Украине 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Фото: Shutterstock/FOTODOM