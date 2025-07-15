Подросток попал под колеса иномарки в Рязани
ДТП произошло утром 14 июля вблизи дома 11/19 на улице Пугачева. 35-летняя рязанка за рулем автомобиля Fiat наехала на 14-летнего велосипедиста. Подросток получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Подросток попал под колеса иномарки в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
ДТП произошло утром 14 июля вблизи дома № 11/19 на улице Пугачева. 35-летняя рязанка за рулем автомобиля Fiat наехала на 14-летнего велосипедиста.
Подросток получил травмы и был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.