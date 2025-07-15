Момент ДТП в Рязани попал на видео
Авария случилась на улице Островского. Одна из легковушек после перестроения в соседний ряд врезалась во впереди идущую машину. Информация о пострадавших и официальные данные пока не поступали.
Момент ДТП в Рязани попал на видео. Об этом во вторник, 15 июля, сообщает Telegram-канал «Топор Новости Рязани».
Авария случилась на улице Островского. Одна из легковушек после перестроения в соседний ряд врезалась во впереди идущую машину.
Информация о пострадавших и официальные данные пока не поступали.