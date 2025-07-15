Метеоролог: в Рязанской области хозяйничает атмосферный фронт

Об этом сообщил рязанский метеоролог Роман Степанов. По его словам, ночью 15 июля грозы в регионе прошли практически повсеместно. «Однако дожди наблюдались только на метеостанциях Рязань и Михайлов, выпало до 9 мм», — отметил Степанов. Он также подчеркнул, что 15 июля в Рязанской области будет тепло, грозы продолжатся, местами не исключены ливни, шквалы и град.