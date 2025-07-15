«Известия»: Минцифры хотят сократить случаи массового отключения интернета в РФ
По данным издания, Минцифры обсуждает введение правил массового отключения мобильного интернета в стране. Предварительно, министерство предлагает определить единый уполномоченный орган, ответственный за отключения интернета. Также в Минфцифы предлагают оповещать россиян о сроках и местах выключения и включения мобильных сетей.
Минцифры хотят сократить случаи массового отключения интернета в РФ. Об этом сообщают «
По данным издания, Минцифры обсуждает введение правил массового отключения мобильного интернета в стране.
Предварительно, министерство предлагает определить единый уполномоченный орган, ответственный за отключения интернета. Также в Минфцифы предлагают оповещать россиян о сроках и местах выключения и включения мобильных сетей.