«Известия»: Минцифры хотят сократить случаи массового отключения интернета в РФ

По данным издания, Минцифры обсуждает введение правил массового отключения мобильного интернета в стране. Предварительно, министерство предлагает определить единый уполномоченный орган, ответственный за отключения интернета. Также в Минфцифы предлагают оповещать россиян о сроках и местах выключения и включения мобильных сетей.