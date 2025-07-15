Госдума приняла закон о защите религиозных символов традиционных конфессий

Документ запрещает использовать изображения культовых сооружений, объектов и геральдических символов без религиозных знаков, таких как кресты, полумесяцы, звезда Давида и другие. Ограничение распространяется на средства массовой информации, интернет, рекламу, товары, вывески, государственные и муниципальные символы. Закон направлен на защиту религиозных чувств и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей страны.

Госдума приняла закон о защите религиозных символов традиционных конфессий. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ запрещает использовать изображения культовых сооружений, объектов и геральдических символов без религиозных знаков, таких как кресты, полумесяцы, звезда Давида и другие. Ограничение распространяется на средства массовой информации, интернет, рекламу, товары, вывески, государственные и муниципальные символы. Закон направлен на защиту религиозных чувств и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей страны.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, отметил, что инициатива была поддержана представителями всех фракций и возникла в ответ на многочисленные обращения граждан. По его словам, новый закон призван защитить права верующих и укрепить уважительное отношение к традиционным духовным ценностям, учитывая многоконфессиональный характер России.