Financial Times: Трамп призвал Зеленского «бить по Москве и Петербургу»

По данным издания, во время телефонного разговора с Зеленским Трамп призывал Киев бить по Москве и Петербургу, чтобы «принудить Россию к переговорам». По данным Washington Post, Трамп интересовался у Зеленского, почему тот не наносит удары по Москве, в ответ президент Украины попросил оружие.

Трамп призвал Зеленского «бить по Москве и Петербургу». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал газеты Financial Times.

По данным издания, во время телефонного разговора с Зеленским Трамп призывал Киев бить по Москве и Петербургу, чтобы «принудить Россию к переговорам».

Отмечается, что, по данным Washington Post, Трамп интересовался у Зеленского, почему тот не наносит удары по Москве, в ответ президент Украины попросил оружие.