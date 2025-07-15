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Более 8 тысяч рязанцев оформили двойные пенсии
Отмечается, что некоторые льготные категории граждан имеют право на получение двух пенсий одновременно. Среди них — военнослужащие, получающие страховую пенсию постарости и пенсию за выслугу лет, участники Великой Отечественной войны, а также федеральные гражданские служащие.

Более 8 тысяч рязанцев оформили двойные пенсии. Об этом сообщает соцфонд.

Отмечается, что некоторые льготные категории граждан имеют право на получение двух пенсий одновременно.

Среди них — военнослужащие, получающие страховую пенсию постарости и пенсию за выслугу лет, участники Великой Отечественной войны, а также федеральные гражданские служащие.

В Рязанской области получателями двух пенсий являются восемь тысяч жителей.