Более 8 тысяч рязанцев оформили двойные пенсии

Отмечается, что некоторые льготные категории граждан имеют право на получение двух пенсий одновременно. Среди них — военнослужащие, получающие страховую пенсию постарости и пенсию за выслугу лет, участники Великой Отечественной войны, а также федеральные гражданские служащие.

Более 8 тысяч рязанцев оформили двойные пенсии. Об этом сообщает соцфонд.

Отмечается, что некоторые льготные категории граждан имеют право на получение двух пенсий одновременно.

Среди них — военнослужащие, получающие страховую пенсию постарости и пенсию за выслугу лет, участники Великой Отечественной войны, а также федеральные гражданские служащие.

В Рязанской области получателями двух пенсий являются восемь тысяч жителей.