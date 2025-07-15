Более 8 тысяч рязанцев оформили двойные пенсии
Отмечается, что некоторые льготные категории граждан имеют право на получение двух пенсий одновременно. Среди них — военнослужащие, получающие страховую пенсию постарости и пенсию за выслугу лет, участники Великой Отечественной войны, а также федеральные гражданские служащие.
Более 8 тысяч рязанцев оформили двойные пенсии. Об этом сообщает соцфонд.
Отмечается, что некоторые льготные категории граждан имеют право на получение двух пенсий одновременно.
Среди них — военнослужащие, получающие страховую пенсию постарости и пенсию за выслугу лет, участники Великой Отечественной войны, а также федеральные гражданские служащие.
В Рязанской области получателями двух пенсий являются восемь тысяч жителей.