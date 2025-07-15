Бастрыкин поручил провести проверку после инцидента с инвалидом-колясочником в Рязани

Напомним, 14 июля в Рязани водитель и кондуктор троллейбуса, оборудованного неавтоматическим пандусом, отказали мужчине-инвалиду в подъеме в салон. Ему помогли прохожие девушки. Позже водитель высадил пассажира, оскорбив его. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Бастрыкин поручил провести проверку после инцидента с инвалидом-колясочником в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, 14 июля в Рязани водитель и кондуктор троллейбуса, оборудованного неавтоматическим пандусом, отказали мужчине-инвалиду в подъеме в салон. Ему помогли прохожие девушки. Позже водитель высадил пассажира, оскорбив его. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее проверку организовали в прокуратуре.