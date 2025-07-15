50-летняя жительница Михайлова признана виновной в невыплате алиментов
Михайловский районный суд вынес приговор 50-летней местной жительнице, признанной виновной в невыплате алиментов на содержание своих троих несовершеннолетних детей. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. Женщина лишили родительских прав и обязали выплачивать алименты, однако она не предоставила никаких денежных средств. Долг задолженности составил свыше 1 миллиона рублей. Суд назначил женщине наказание в виде 9 месяцев исправительных работ, с удержанием 5% из заработка в доход государства.
Михайловский районный суд вынес приговор 50-летней местной жительнице, признанной виновной в невыплате алиментов на содержание своих троих несовершеннолетних детей. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Женщина лишили родительских прав и обязали выплачивать алименты, однако она не предоставила никаких денежных средств. Долг задолженности составил свыше 1 миллиона рублей.
Суд назначил женщине наказание в виде 9 месяцев исправительных работ, с удержанием 5% из заработка в доход государства.