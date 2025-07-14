Житель ХМАО убил семейную пару

Житель ХМАО убил семейную пару. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала. 37-летний Виталий ворвался в квартиру к своим знакомым для выяснения отношений. Муж с женой написали на него заявление из-за незаконного проникновения к ним в жилище.

После мужчина вернулся к знакомым, требуя забрать заявление. Завязалась ссора, в ходе которой Виталий достал нож и зарезал мужчину и женщину.

Тела мужчины и женщины нашел их родственник на следующий день. Убийца задержан.