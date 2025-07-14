ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской области и ДНР

ПВО сбили три управляемые авиабомбы и 120 дронов. ВСУ потеряли около 1 105 военных. Российские военные поразили предприятие по производству боеприпасов для ВСУ, места хранения беспилотников и противокорабельных ракет, а также взяли под контроль Малиновку в Запорожской области и Маяк в ДНР.

ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской области и ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

ПВО сбили три управляемые авиабомбы и 120 дронов.

ВСУ потеряли около 1 105 военных.

Российские военные поразили предприятие по производству боеприпасов для ВСУ, места хранения беспилотников и противокорабельных ракет, а также взяли под контроль Малиновку в Запорожской области и Маяк в ДНР.