Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
29°
Втр, 15
26°
Срд, 16
24°
ЦБ USD 78.37 0.48 15/07
ЦБ EUR 91.77 0.65 15/07
Нал. USD 79.60 / 79.70 14/07 18:30
Нал. EUR 92.30 / 93.00 14/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
11 июля 15:29
1 605
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
17 506
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
10 450
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 738
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В сентябре выборы в 37 регионах пройдут в течение трех дней
Голосование в Рязанской области пройдет с 12 по 14 сентября. Также трехдневные выборы пройдут в 36 регионах страны, в течение двух дней — в одном регионе и в течение одного дня — в трех. «Решение о продолжительности голосования приняли избирательными комиссиями, организующие выборы. Данные относятся только к крупным избирательным кампаниям, уточнили в комиссии», — отметили в Центризбиркоме. Ранее был опубликован список кандидатов в депутаты рязанской облдумы от «Единой России».

В сентябре выборы в 37 регионах пройдут в течение трех дней. Об этом сообщает Центризбирком.

Голосование в Рязанской области пройдет с 12 по 14 сентября. Также трехдневные выборы пройдут в 36 регионах страны, в течение двух дней — в одном регионе и в течение одного дня — в трех.

«Решение о продолжительности голосования приняли избирательными комиссиями, организующие выборы. Данные относятся только к крупным избирательным кампаниям, уточнили в комиссии», — отметили в Центризбиркоме.