В сентябре выборы в 37 регионах пройдут в течение трех дней

Голосование в Рязанской области пройдет с 12 по 14 сентября. Также трехдневные выборы пройдут в 36 регионах страны, в течение двух дней — в одном регионе и в течение одного дня — в трех. «Решение о продолжительности голосования приняли избирательными комиссиями, организующие выборы. Данные относятся только к крупным избирательным кампаниям, уточнили в комиссии», — отметили в Центризбиркоме. Ранее был опубликован список кандидатов в депутаты рязанской облдумы от «Единой России».

В сентябре выборы в 37 регионах пройдут в течение трех дней. Об этом сообщает Центризбирком.

Голосование в Рязанской области пройдет с 12 по 14 сентября. Также трехдневные выборы пройдут в 36 регионах страны, в течение двух дней — в одном регионе и в течение одного дня — в трех.

«Решение о продолжительности голосования приняли избирательными комиссиями, организующие выборы. Данные относятся только к крупным избирательным кампаниям, уточнили в комиссии», — отметили в Центризбиркоме.