В Рязанской области энергопотребление на фоне жары обновило рекорды

Рекорд был установлен 10 июля в 16:00 (мск). При среднесуточной температуре наружного воздуха 27,3º пик потребления мощности зафиксирован в энергосистеме Рязанской области. Максимум достиг 1058 МВт. Отмечается, что предыдущее максимальное значение было установлено 4 июля 2024. Оно составило 1018 МВт.