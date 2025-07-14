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В Рязанской области энергопотребление на фоне жары обновило рекорды
Рекорд был установлен 10 июля в 16:00 (мск). При среднесуточной температуре наружного воздуха 27,3º пик потребления мощности зафиксирован в энергосистеме Рязанской области. Максимум достиг 1058 МВт. Отмечается, что предыдущее максимальное значение было установлено 4 июля 2024. Оно составило 1018 МВт.

В Рязанской области энергопотребление на фоне жары обновило рекорды. Об этом сообщает пресс-служба филиала Системного оператора ОДУ Центра.

Рекорд был установлен 10 июля в 16:00 (мск). При среднесуточной температуре наружного воздуха 27,3º пик потребления мощности зафиксирован в энергосистеме Рязанской области. Максимум достиг 1058 МВт.

Отмечается, что предыдущее максимальное значение было установлено 4 июля 2024. Оно составило 1018 МВт.