В России могут ввести программу бесплатной стерилизации домашних животных

В Госдуме предложили ввести программу бесплатной стерилизации домашних животных на федеральном уровне. Депутат Георгий Арапов, заместитель председателя комитета по экологии, ресурсам и охране окружающей среды, направил запрос министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с просьбой рассмотреть данную инициативу. Об этом пишет LIFE.RU. Арапов отметил, что затраты на стерилизацию одного животного обычно ниже расходов на его лечение или содержание в приютах, что в долгосрочной перспективе может привести к экономии бюджетных средств. В настоящее время бесплатная стерилизация доступна лишь в некоторых регионах и для определённых категорий граждан, что делает её недоступной для многих, особенно для малообеспеченных и пожилых людей. По словам депутата, реализация такой программы поможет сократить численность бездомных животных гуманным способом и повысит ответственность владельцев домашних питомцев.

В Госдуме предложили ввести программу бесплатной стерилизации домашних животных на федеральном уровне. Депутат Георгий Арапов, заместитель председателя комитета по экологии, ресурсам и охране окружающей среды, направил запрос министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с просьбой рассмотреть данную инициативу. Об этом пишет LIFE.RU.

Арапов отметил, что затраты на стерилизацию одного животного обычно ниже расходов на его лечение или содержание в приютах, что в долгосрочной перспективе может привести к экономии бюджетных средств. В настоящее время бесплатная стерилизация доступна лишь в некоторых регионах и для определённых категорий граждан, что делает её недоступной для многих, особенно для малообеспеченных и пожилых людей.

По словам депутата, реализация такой программы поможет сократить численность бездомных животных гуманным способом и повысит ответственность владельцев домашних питомцев.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении ответственности для владельцев животных, который может значительно увеличить штрафы за нарушения правил содержания.