В России могут начать помещать детей-буллеров в центры временного содержания
Генеральная прокуратура России предложила отправлять детей, занимающихся травлей и буллингом, в центры временного содержания. Об этом сообщается в телеграм-канале «RT на русском» со ссылкой на ведомство. Это инициатива направлена на борьбу с насилием среди подростков и профилактику агрессивного поведения. В прокуратуре отметили, что такие центры, находящиеся под контролем Министерства внутренних дел, уже функционируют и занимаются профилактической работой с молодежью.
Генеральная прокуратура России предложила отправлять детей, занимающихся травлей и буллингом, в центры временного содержания. Об этом сообщается в телеграм-канале «RT на русском» со ссылкой на ведомство.
Это инициатива направлена на борьбу с насилием среди подростков и профилактику агрессивного поведения.
В прокуратуре отметили, что такие центры, находящиеся под контролем Министерства внутренних дел, уже функционируют и занимаются профилактической работой с молодежью.