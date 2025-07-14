В России могут начать помещать детей-буллеров в центры временного содержания

Генеральная прокуратура России предложила отправлять детей, занимающихся травлей и буллингом, в центры временного содержания. Об этом сообщается в телеграм-канале «RT на русском» со ссылкой на ведомство. Это инициатива направлена на борьбу с насилием среди подростков и профилактику агрессивного поведения. В прокуратуре отметили, что такие центры, находящиеся под контролем Министерства внутренних дел, уже функционируют и занимаются профилактической работой с молодежью.

Генеральная прокуратура России предложила отправлять детей, занимающихся травлей и буллингом, в центры временного содержания. Об этом сообщается в телеграм-канале «RT на русском» со ссылкой на ведомство.

Это инициатива направлена на борьбу с насилием среди подростков и профилактику агрессивного поведения.

В прокуратуре отметили, что такие центры, находящиеся под контролем Министерства внутренних дел, уже функционируют и занимаются профилактической работой с молодежью.