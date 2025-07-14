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В «Мармаксе» рассказали о новом городском квартале «Манхэттен»

Кардинально новые архитектурные решения и интегрированный дизайн среды — вдохновляющий проект девелоперской компании «Мармакс» уже значительно преобразил Рязань, став важным визуальным элементом среды.

Архитектура, которой хочется делиться

Городской квартал «Манхэттен» выделяется выразительной архитектурой с гармоничными фасадами и выверенными пропорциями, создавая ощущение свободы в самом сердце города. Переменная этажность, четкие геометрические линии, панорамное остекление, контрастные формы из современных материалов — все это формирует неповторимый характер проекта. Динамичный, запоминающийся силуэт «Манхэттена» эффектно дополнил архитектурный облик Рязани и уже стал точкой притяжения блогеров, фотографов и контент-креаторов.

Пространство свободы, уюта и вдохновения

Двор-галерея в «Манхэттене» создан для тех, кто ценит живые эмоции. Здесь высажено более 25 видов растений — хвойных и лиственных деревьев, кустарников и цветов, создающих живописные локации для отдыха и прогулок. В нем можно работать, собираться с друзьями, читать или заниматься спортом в воркаут-зоне. Современная архитектура гармонично сплетается с ландшафтным дизайном, делая двор узнаваемым и выразительным — в жизни и на фото, даже без фильтров. Особое внимание уделено детской инфраструктуре: для маленьких резидентов и их друзей оборудованы интерактивные площадки с экологичными игровыми элементами. Это принципиально новый формат, где природная эстетика органично дополняет современный комфорт.

Дух динамичного города

Квартал «Манхэттен» воплотил ритм современного центра города: здесь нет места компромиссам, только высокое качество жизни и детально продуманная инфраструктура — от авторских лобби до коворкинга и закрытого фитнес-зала, где можно заниматься спортом в любое время. Для шопинга и встреч с друзьями в городском квартале будет открыта торговая галерея с магазинами, салоном красоты, кафе, пекарнями и ресторанами. Здесь можно уделить время себе, встретиться с друзьями, пообедать с семьей и обязательно запечатлеть эти моменты на памятных снимках в уникальной локации. Именно так работают эффективные архитектурные решения, когда они дополняют образ жизни и создают пространство для самореализации.

«Манхэттен» — это гармоничная городская среда для жизни, где все продумано до мелочей. Здесь все под рукой и все значимо: стильная архитектура, зеленые зоны для отдыха и вдохновляющая атмосфера свободы и возможностей. В «Мармакс» мы создаем проекты, наполняя их смыслом и функциональностью для комфортной жизни резидентов и создавая точки притяжения для жителей города", — отмечает Константин Денисов, директор по маркетингу и PR компании «Мармакс».