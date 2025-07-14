В Канищеве мужчина избил другого палкой

Драка случилась вечером 14 июля. На кадрах видно, как мужчина с палкой бежит за оппонентом и начинает его избивать. В конфликт вмешались двое прохожих."Конфликт закончился на милой ноте, друзья помирились и обнялись", — отметили в посте.

В Канищеве мужчина избил другого палкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Драка случилась вечером 14 июля. На кадрах видно, как мужчина с палкой бежит за оппонентом и начинает его избивать. В конфликт вмешались двое прохожих.

«Конфликт закончился на милой ноте, друзья помирились и обнялись», — отметили в посте.