В Калужской области погиб, спасая утопающую девушку, 20-летний юноша

В Калужской области погиб 20-летний Максим, спасая утопающую девушку. Об этом сообщается в телеграм-канале «Плохие новости».

Молодой человек вместе с друзьями отдыхал на пляже, когда услышал крики о помощи, доносившиеся с реки. Не раздумывая, он бросился в воду, успев схватить утопающую девушку в самый последний момент. Однако в панике она начала запрыгивать на него, из-за чего юноша не смог удержаться на поверхности и ушел на дно.

Спасатели успели достать девушку, но Максима спасти не удалось.

Фото: Плохие новости 18+