В Госдуме предложили ввести обязательную справку для въезда мигрантов на вирусы

Кроме того, им нужно будет предоставлять результаты теста, которые подтверждают отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ.

В Госдуме предложили ввести обязательную справку для въезда мигрантов на вирусы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

Кроме того, им нужно будет предоставлять результаты теста, которые подтверждают отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ.