Скончался режиссер сериалов «Каменская» и «Содержанки» Юрий Мороз

Артиста не стало на 69-ом году жизни. Среди его работ также сериалы «Угрюм-река», «Пелагия и белый бульдог», «Братья Карамазовы», фильмы «Подземелье ведьм», «Черный квадрат» и другие. Мороз помимо прочего был актером. Он сыграл почтальона в «Мэри Поппинс, до свидания!» и Тони в мюзикле «Принцесса цирка».