Рязанцев предупредили о распространении фейкового постановления о выплатах
«Зафиксирована очередная попытка вбросов фейковой информации через предложки с закрытых аккаунтов. Вся официальная информация, нормативные акты и документы публикуются только на сайтах органов власти и в специальном разделе „Рязанских Ведомостей“», — написано в посте.
Рязанцев предупредили о распространении фейкового постановления министерства сельского хозяйства о выплатах с перечнем условий для их получения. Об этом сообщает опергруппа региона.
«Зафиксирована очередная попытка вбросов фейковой информации через предложки с закрытых аккаунтов. Вся официальная информация, нормативные акты и документы публикуются только на сайтах органов власти и в специальном разделе „Рязанских Ведомостей“», — написано в посте.