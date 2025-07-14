Рязанцев предупредили о распространении фейкового постановления о выплатах

«Зафиксирована очередная попытка вбросов фейковой информации через предложки с закрытых аккаунтов. Вся официальная информация, нормативные акты и документы публикуются только на сайтах органов власти и в специальном разделе „Рязанских Ведомостей“», — написано в посте.

Рязанцев предупредили о распространении фейкового постановления министерства сельского хозяйства о выплатах с перечнем условий для их получения. Об этом сообщает опергруппа региона.

«Зафиксирована очередная попытка вбросов фейковой информации через предложки с закрытых аккаунтов. Вся официальная информация, нормативные акты и документы публикуются только на сайтах органов власти и в специальном разделе „Рязанских Ведомостей“», — написано в посте.