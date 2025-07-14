Россияне стали чаще проверять срок годности и производителя продуктов

Однако граждане стали реже интересоваться содержанием микро- и макроэлементов в своих покупках: по сравнению с июнем 2024 года, доля таких потребителей снизилась с 9% до 4%. Кроме того, анализ показал, что лишь 15% россиян обращают внимание на наличие маркировки о соответствии продуктов требованиям ГОСТ.

В 2025 году при выборе продуктов россияне стали внимательнее относиться к дате их изготовления (доля выросла с 60% до 66%) и к торговой марке (с 30% до 35%). Это следует из исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества, передает РИА Новости.

Однако граждане стали реже интересоваться содержанием микро- и макроэлементов в своих покупках: по сравнению с июнем 2024 года, доля таких потребителей снизилась с 9% до 4%.

Кроме того, анализ показал, что лишь 15% россиян обращают внимание на наличие маркировки о соответствии продуктов требованиям ГОСТ.