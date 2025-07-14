Россияне назвали бренд «Росгосстраха» № 1 по узнаваемости

«Росгосстрах» остается top of mind — самым узнаваемым страховым брендом страны. Это подтвердило исследование компании Khatutsky . Проведенный в июле 2025 года опрос 3000 россиян показал, что уровень осведомленности жителей нашей страны о компании гораздо выше, чем о других страховщиках. В подавляющем большинстве регионов респонденты, которых спрашивали о страховании, первым вспоминали именно «Росгосстрах».

Если спонтанное знание бренда в ходе опроса продемонстрировали 43% россиян, то знание с подсказкой — 85%. Максимального значения (87%) этот показатель достигает у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В Московском регионе уровень знания бренда с подсказкой чуть меньше — 82%.

Опрос показал, что «Росгосстрах» сегодня входит в группу лидеров страхования по конверсии уровня знания о бренде в его пользование. 70% опрошенных готовы обращаться в «Росгосстрах», когда понадобится купить полис, а каждый четвертый ответил, что уже оформил страховку этой компании.

Судя по результатам опроса, респонденты, которые намерены обратиться за полисом именно в «Росгосстрах», при выборе учитывают масштаб компании, разветвленную сеть офисов продаж и обслуживания. Также в качестве сильных сторон компании участники исследования выделили ее надежность, профессионализм сотрудников и страховых агентов, долгое присутствие на страховом рынке (причем с сохранением лидерства).

«На протяжении десятилетий «Росгосстрах» остается синонимом слова «страхование» и страховой компанией первого выбора для миллионов людей. Тем не менее, и успешному бренду требуется меняться, чутко реагируя на запросы клиентов сегодняшнего дня и в чем-то даже предвосхищая их, — комментирует директор Департамента маркетинга и цифровых продаж СК «Росгосстрах» Александр Росликов. — По результатам исследования, мы видим явный запрос на удобство, технологичность и цифровизацию, с одной стороны, и на сохранение человечности — с другой. Важно, чтобы за всеми инновациями страховой компании клиент видел реальную заботу о нем и неравнодушных людей, готовых находиться в любом случае — рядом.

Росгосстрах (РГС) — крупнейшая страховая компания страны, которая «изобрела» страхование в России 103 года назад. РГС страхует всё, что важно: здоровье и жизнь, жилье и имущество, предприятия и бизнес, досуг, путешествия и даже любимых питомцев. Благодаря уникальной площадке продаж — около 1500 представительств и 30 тыс. страховых агентов — Росгосстрах всегда был и остается в каждом уголке страны, развивая также партнерский, корпоративный и цифровой каналы. Росгосстрах каждый день выплачивает клиентам более 110 млн рублей по страховым случаям. Подобрать полис и получить поддержку можно в удобном формате — онлайн, в офисе, через агента или по телефону.

Росгосстрах. В любом случае — рядом. www.RGS.ru