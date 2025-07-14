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Россиянам рекомендовали обновить карты международных платежных систем
По словам аналитика Банки. ру, платежные средства, которые используются длительное время, могут быть уязвимы для компрометации. Это увеличивает риск стать жертвой мошенников. «Чем дольше карта находится в обращении, тем выше риск ее компрометации, а аутентификация пластика по сроку действия — один из способов защиты от злоумышленников», отметила собеседница издания.

Россиянам рекомендовали обновить карты международных платежных систем. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на аналитика Банки. ру Эрянию Бочкину.

По ее словам, платежные средства, которые используются длительное время, могут быть уязвимы для компрометации. Это увеличивает риск стать жертвой мошенников.

«Чем дольше карта находится в обращении, тем выше риск ее компрометации, а аутентификация пластика по сроку действия — один из способов защиты от злоумышленников», отметила собеседница издания.