Прокуратура занялась рязанским водителем, высадившим инвалида

Надзорный орган организовал проверку в связи с нарушением прав инвалида. На Касимовском шоссе в Рязани колясочнику не помогли подняться в транспорт, а затем выгнали из него с криками. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению транспортным предприятием требований законодательства при организации пассажирских перевозок, а также соблюдению прав лиц с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении. По результатам проверки примут необходимые меры.

Прокуратура занялась рязанским водителем, высадившим инвалида. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Надзорный орган организовал проверку в связи с нарушением прав инвалида. На Касимовском шоссе в Рязани колясочнику не помогли подняться в транспорт, а затем выгнали из него с криками.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению транспортным предприятием требований законодательства при организации пассажирских перевозок, а также соблюдению прав лиц с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.

По результатам проверки примут необходимые меры.