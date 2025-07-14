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Прокуратура занялась рязанским водителем, высадившим инвалида
Надзорный орган организовал проверку в связи с нарушением прав инвалида. На Касимовском шоссе в Рязани колясочнику не помогли подняться в транспорт, а затем выгнали из него с криками. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению транспортным предприятием требований законодательства при организации пассажирских перевозок, а также соблюдению прав лиц с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении. По результатам проверки примут необходимые меры.

Прокуратура занялась рязанским водителем, высадившим инвалида. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Надзорный орган организовал проверку в связи с нарушением прав инвалида. На Касимовском шоссе в Рязани колясочнику не помогли подняться в транспорт, а затем выгнали из него с криками.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению транспортным предприятием требований законодательства при организации пассажирских перевозок, а также соблюдению прав лиц с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.

По результатам проверки примут необходимые меры.