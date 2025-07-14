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Президент России отметил рост интереса к рабочим специальностям среди молодежи
Президент России Владимир Путин сообщил о росте интереса к рабочим профессиям среди молодежи благодаря действующей системе профориентации. Об этом пишет NEWS.ru. На совещании, прошедшем в Кремле 14 июля, Путин отметил, что данный вопрос находится под постоянным контролем властей. Он подчеркнул, что система ранней профориентации уже демонстрирует определенные достижения: количество молодых людей, стремящихся выбрать рабочие специальности, увеличивается, а также наблюдается рост поступлений в соответствующие учебные заведения. В совещании также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Участники обсуждали вопросы здравоохранения и демографии. Голикова добавила, что в 2024 году среди новорожденных в России преобладают мальчики — 51,5%, что является изменением по сравнению с предыдущими годами, когда девочек рождалось больше.

Президент России Владимир Путин сообщил о росте интереса к рабочим профессиям среди молодежи благодаря действующей системе профориентации. Об этом пишет NEWS.ru.

На совещании, прошедшем в Кремле 14 июля, Путин отметил, что данный вопрос находится под постоянным контролем властей. Он подчеркнул, что система ранней профориентации уже демонстрирует определенные достижения: количество молодых людей, стремящихся выбрать рабочие специальности, увеличивается, а также наблюдается рост поступлений в соответствующие учебные заведения.

В совещании также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Участники обсуждали вопросы здравоохранения и демографии. Голикова добавила, что в 2024 году среди новорожденных в России преобладают мальчики — 51,5%, что является изменением по сравнению с предыдущими годами, когда девочек рождалось больше.

Фото: kremlin.ru