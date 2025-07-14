Около 40 мигрантов-нарушителей нашли в Рязанской области за выходные

Всего в регионе полицейские пресекли 38 административных правонарушений, связанных с нарушением миграционного законодательства. Составлено 25 административных протоколов: 22 из них — в связи с несоблюдением правил въезда или нарушением правил пребывания на территории РФ, 2 — в связи с нарушением срока обращения за выдачей патента, 1 — за представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета.