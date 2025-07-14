Двое детей пострадали в массовой аварии в Рязанском районе

ДТП случилось утром 12 июля на 531-м километре дороги Р-132 «Золотое кольцо» недалеко от села Мушковатово. По предварительной информации, 56-летний рязанец на Lada Kalina врезался в стоящие на обочине Omoda C5 и Lexus. За рулем этих машин были 40-летний рязанец и 62-летний житель Рязанской области. В результате происшествия травмы получили два пассажира Omoda 13 и 5 лет. Обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.

Двое детей пострадали в массовой аварии в Рязанском районе. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на местное ОГИБДД ОМВД России.

ДТП случилось утром 12 июля на 531-м километре дороги Р-132 «Золотое кольцо» недалеко от села Мушковатово. По предварительной информации, 56-летний рязанец на Lada Kalina врезался в стоящие на обочине Omoda C5 и Lexus. За рулем этих машин были 40-летний рязанец и 62-летний житель Рязанской области.

В результате происшествия травмы получили два пассажира Omoda 13 и 5 лет.

Обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району.