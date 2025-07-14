Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
По данным синоптиков, ночью и до конца суток 15 июля на территории Рязанской области сохранятся местами грозы. В отдельных районах ожидается ливень, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ночью и до конца суток 15 июля на территории Рязанской области сохранятся местами грозы.
В отдельных районах ожидается ливень, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.