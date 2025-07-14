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27 случаев несанкционированного потребления газа выявили с начала года в Рязанской области

С начала 2025 года специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» обнаружили 27 фактов самовольного подключения к системе газоснабжения и незаконного потребления ресурса физическими лицами. Больше всего незаконных врезок зафиксировано в Рязанском и Рыбновском районах.

Суммарный ущерб от противоправных действий составил 3,1 млн рублей.

Все материалы по самовольным подключениям к газовым сетям, направлены в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Поставщик газа напоминает, за несанкционированное подключение к газовым сетям и незаконное потребление газа законодательством предусмотрены административная ответственность — штраф в размере до 15 тысяч рублей, и уголовная.

Гражданам, ранее привлеченным к административной ответственности, за повторное самовольное подключение к газопроводу грозит уголовная ответственность.

Кроме того, абонент полностью возмещает причиненный поставщику газа ущерб и оплачивает расходы газораспределительной организации на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения.

«Самовольное подключение к газовым сетям — небезопасно. Подобные действия могут привести к пожарам, взрывам, отравлению угарным газом и даже гибели людей. В целях исключения неблагоприятных ситуаций поставщик газа просит незамедлительно сообщать о фактах несанкционированных подключений», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией населения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.