19-летнего рязанца отправят в колонию за распространение наркотиков

По версии следствия, с апреля по май 2025 года молодой человек продавал наркотики через интернет на территории Рязанской области. Его задержали. Из незаконного оборота изъято более 43 г запрещенных веществ. Рязанца заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

19-летнего рязанца отправят в колонию за распространение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с апреля по май 2025 года молодой человек продавал наркотики через интернет на территории Рязанской области. Его задержали. Из незаконного оборота изъято более 43 г запрещенных веществ.

Рязанца заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.