В рязанском селе сгорел дом 40-летнего мужчины

Информация о пожаре в доме в селе Дудкино Чучковского района поступила 12 июля в 11:35. Здание получило значительные повреждения. Отмечается, что из-за жары и ветра огонь мог перекинуться на два соседних дома и прилегающие к ним хозпостройки. Однако пожарные не допустили этого. Пострадавших нет, причины и ущерб устанавливаются.