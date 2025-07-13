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В рязанском селе сгорел дом 40-летнего мужчины
Информация о пожаре в доме в селе Дудкино Чучковского района поступила 12 июля в 11:35. Здание получило значительные повреждения. Отмечается, что из-за жары и ветра огонь мог перекинуться на два соседних дома и прилегающие к ним хозпостройки. Однако пожарные не допустили этого. Пострадавших нет, причины и ущерб устанавливаются.

В рязанском селе сгорел дом 40-летнего мужчины. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Информация о пожаре в доме в селе Дудкино Чучковского района поступила 12 июля в 11:35. В результате здание получило значительные повреждения.

Отмечается, что из-за жары и ветра огонь мог перекинуться на два соседних дома и прилегающие к ним хозпостройки. Однако пожарные не допустили этого.

Пострадавших нет, причины и ущерб устанавливаются.