Рязанцы поделились кадрами ночной грозы

Жители Ермишинского района поделились с редакцией РЗН. инфо кадрами ночной грозы. Природное явление засняли 12 июля в деревне Степановка. Также гроза была в Касимовском округе. Ранее в Клепиковском районе выпал град. Напомним, рязанцев предупреждали о похолодании и дождях. Также в регионе прогнозировали грозу, ливень.