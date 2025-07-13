Рязанцам рассказали о погоде 14 июля

В области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, гроза, возможен град. Ветер будет восточной четверти, 5-10 м/с. При грозе ожидаются порывы 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +16…+21°С, днем местами будет жара. Столбики термометров покажут отметки +26…+31°С.