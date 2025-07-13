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На 3-м Борковском карьере подростку разбили голову бутылкой
По словам автора публикации, инцидент произошел 11 июля. Сказано, что якобы неизвестный глухонемой мужчина пробил голову 16-летнему подростку. Кадры с последствиями опубликовали 13 июля.

На 3-м Борковском карьере подростку разбили голову бутылкой. Пост об этом опубликован в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».

По словам автора публикации, инцидент произошел 11 июля. Сказано, что якобы неизвестный глухонемой мужчина пробил голову 16-летнему подростку.

Кадры с последствиями опубликовали 13 июля. Причины случившегося неизвестны.

Официальная информация уточняется.