На 3-м Борковском карьере подростку разбили голову бутылкой
По словам автора публикации, инцидент произошел 11 июля. Сказано, что якобы неизвестный глухонемой мужчина пробил голову 16-летнему подростку. Кадры с последствиями опубликовали 13 июля.
На 3-м Борковском карьере подростку разбили голову бутылкой. Пост об этом опубликован в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
По словам автора публикации, инцидент произошел 11 июля. Сказано, что якобы неизвестный глухонемой мужчина пробил голову 16-летнему подростку.
Кадры с последствиями опубликовали 13 июля. Причины случившегося неизвестны.
Официальная информация уточняется.