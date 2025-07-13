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Двое рязанцев украли аккумулятор из машины, чтобы вернуться домой с дискотеки
По предварительной информации полиции, 18-летние жители Сараевского района выпили и решили съездить в клуб, который находится в соседней деревне Чернышевка Александро-Невского района. После они поехали домой, но «из-за нетрезвого состояния водитель не справился с управлением и застрял на грунтовой дороге». В итоге посадили аккумулятор. Приятели вспомнили, что видели припаркованный автомобиль ВАЗ-2107. Они вернулись пешком в деревню, взломали «Жигули» 65-летнего местного жителя и похитили батарею. Чужой аккумулятор злоумышленники установили в свою машину и уехали.

В деревне Чернышевка Александро-Невского района двое молодых людей украли аккумулятор из машины, чтобы вернуться домой с дискотеки. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба УМВД.

По предварительной информации полиции, 18-летние жители Сараевского района выпили и решили съездить в клуб, который находится в соседней деревне Чернышевка Александро-Невского района. После они поехали домой, но «из-за нетрезвого состояния водитель не справился с управлением и застрял на грунтовой дороге». В итоге посадили аккумулятор.

Приятели вспомнили, что видели припаркованный автомобиль ВАЗ-2107. Они вернулись пешком в деревню, взломали «Жигули» 65-летнего местного жителя и похитили батарею. Чужой аккумулятор злоумышленники установили в свою машину и уехали.

На следующий день полицейские изъяли похищенное из их машины.

Решается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности по части 2 статьи 158 УК РФ.