В рязанскую ОДКБ закупят дополнительное оборудование для ожогового отделения

Павел Малков посетил больницу в субботу, 12 июля. Осмотрел приемный покой, травматологический пункт, хирургическое, онкологическое, паллиативное, ожоговое и другие отделения. «На месте определили, что в ближайшее время закупим дополнительное оборудование для ожогового отделения, а также новый рентген-аппарат для операционной. В 2027—2028 гг. запланировано дальнейшее масштабное обновление оборудования по национальному проекту „Семья“: переоснастим отделение детской реанимации и операционный блок. Ключевой вопрос — строительство нового инфекционного корпуса. Будем постепенно подходить к этому вопросу, искать поддержку на федеральном уровне», — написал глава региона.

В рязанскую ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой закупят дополнительное оборудование для ожогового отделения. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях.

Он посетил больницу в субботу, 12 июля. Осмотрел приемный покой, травматологический пункт, хирургическое, онкологическое, паллиативное, ожоговое и другие отделения.

«На месте определили, что в ближайшее время закупим дополнительное оборудование для ожогового отделения, а также новый рентген-аппарат для операционной. В 2027—2028 гг. запланировано дальнейшее масштабное обновление оборудования по национальному проекту „Семья“: переоснастим отделение детской реанимации и операционный блок.

Ключевой вопрос — строительство нового инфекционного корпуса. Будем постепенно подходить к этому вопросу, искать поддержку на федеральном уровне», — написал глава региона.