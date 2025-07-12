Силы ПВО уничтожили над Россией 33 БПЛА
Ночью 12 июля дежурные средства ПВО перехватили 33 БПЛА самолетного типа. Из них 16 — над Брянской областью, 5 — над акваторией Черного моря, 4 — над Крымом, 3 — над Ростовской областью, 2 — над Курской областью, по одному — над Воронежской областью, Краснодарским краем, акваторией Азовского моря.
Силы ПВО уничтожили над Россией 33 БПЛА. Об этом сообщило Минобороны.
Ночью 12 июля дежурные средства ПВО перехватили 33 БПЛА самолетного типа. Из них 16 — над Брянской областью, 5 — над акваторией Черного моря, 4 — над Крымом, 3 — над Ростовской областью, 2 — над Курской областью, по одному — над Воронежской областью, Краснодарским краем, акваторией Азовского моря.