Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 12
32°
Вск, 13
30°
Пнд, 14
28°
ЦБ USD 77.89 -0.01 12/07
ЦБ EUR 91.12 -0.38 12/07
Нал. USD 79.11 / 79.50 12/07 08:00
Нал. EUR 92.12 / 93.00 12/07 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Вчера 15:29
617
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
17 075
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
9 818
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 371
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Силы ПВО уничтожили над Россией 33 БПЛА
Ночью 12 июля дежурные средства ПВО перехватили 33 БПЛА самолетного типа. Из них 16 — над Брянской областью, 5 — над акваторией Черного моря, 4 — над Крымом, 3 — над Ростовской областью, 2 — над Курской областью, по одному — над Воронежской областью, Краснодарским краем, акваторией Азовского моря.

Силы ПВО уничтожили над Россией 33 БПЛА. Об этом сообщило Минобороны.

Ночью 12 июля дежурные средства ПВО перехватили 33 БПЛА самолетного типа. Из них 16 — над Брянской областью, 5 — над акваторией Черного моря, 4 — над Крымом, 3 — над Ростовской областью, 2 — над Курской областью, по одному — над Воронежской областью, Краснодарским краем, акваторией Азовского моря.