Силы ПВО уничтожили над Россией 33 БПЛА

Ночью 12 июля дежурные средства ПВО перехватили 33 БПЛА самолетного типа. Из них 16 — над Брянской областью, 5 — над акваторией Черного моря, 4 — над Крымом, 3 — над Ростовской областью, 2 — над Курской областью, по одному — над Воронежской областью, Краснодарским краем, акваторией Азовского моря.