Епископ Скопинский и Шацкий Питирим едва не попал в ДТП

В автомобиль, в котором ехал епископ, едва не врезалась выехавшая на встречную полосу машина. Отмечается, что аварии удалось избежать благодаря реакции водителя. «Возвращались с праздничной всенощной и чудом избежали аварии. Какой-то лихач, обгоняя фуру, летел по встречке прямо на нас. Хорошо, у моего водителя отличная реакция! В любой поездке, даже самой близкой, я первым делом читаю „Да воскреснет Бог“ и „Живый в помощи“… Тогда Ангел-Хранитель сопровождает тебя весь путь», — поделился епископ. После он, водитель и еще один пассажир увидели в небе «трех радужно-огненных ангелов» (на фото).

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов) едва не попал в ДТП. Об этом он сообщил 11 июля в своем Telegram-канале.

В автомобиль, в котором ехал епископ, едва не врезалась выехавшая на встречную полосу машина. Отмечается, что аварии удалось избежать благодаря реакции водителя.

«Возвращались с праздничной всенощной и чудом избежали аварии. Какой-то лихач, обгоняя фуру, летел по встречке прямо на нас. Хорошо, у моего водителя отличная реакция! В любой поездке, даже самой близкой, я первым делом читаю „Да воскреснет Бог“ и „Живый в помощи“… Тогда Ангел-Хранитель сопровождает тебя весь путь», — поделился епископ.

После он, водитель и еще один пассажир увидели в небе «трех радужно-огненных ангелов» (на фото).

Фото: Telegram-канал епископа Скопинского и Шацкого Питирима