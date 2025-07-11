В зоне спецоперации погиб рязанец

В зоне СВО погиб уроженец Сараевского района Вячеслав Всеволодов. Об этом сообщил глава муниципалитета Валерий Дмитриев 10 июля в соцсетях. «В сентябре прошлого года [Вячеслав Всеволодов] как настоящий патриот находился на защите рубежей нашей Родины в зоне СВО. Воевал под Кременной и Сватово, где шли тяжелые бои», — говорится в посте. В мае 2025 года мужчина получил тяжелое ранение и скончался в госпитале Белгородской области. Валерий Дмитриев выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В зоне спецоперации погиб уроженец Сараевского района Вячеслав Всеволодов. Об этом сообщил глава муниципалитета Валерий Дмитриев 10 июля в соцсетях.

«В сентябре прошлого года [Вячеслав Всеволодов] как настоящий патриот находился на защите рубежей нашей Родины в зоне СВО. Воевал под Кременной и Сватово, где шли тяжелые бои», — говорится в посте.

В мае 2025 года мужчина получил ранение и скончался в госпитале Белгородской области.

Валерий Дмитриев выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: личная страница Валерия Дмитриева в «ВК»