В Рязанской области утонул человек

Инцидент произошел в пятницу, 11 июля, в Старожиловском районе в районе моста через Проню. Очевидцы нашли на берегу вещи. Спасатели приступили к поискам и через несколько часов из воды извлекли тело утопленника. Официальная информация уточняется.