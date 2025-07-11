В Рязанской области утонул человек
Инцидент произошел в пятницу, 11 июля, в Старожиловском районе в районе моста через Проню. Очевидцы нашли на берегу вещи. Спасатели приступили к поискам и через несколько часов из воды извлекли тело утопленника. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области утонул человек. Об этом сообщает «
Инцидент произошел в пятницу, 11 июля, в Старожиловском районе в районе моста через Проню. Очевидцы нашли на берегу вещи. Спасатели приступили к поискам и через несколько часов из воды извлекли тело утопленника.
Официальная информация уточняется.