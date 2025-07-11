В Рязанской области нашли двух пропавших мужчин
70-летнего Александра Зубкова из Рязани и 44-летнего Александра Мастерова из Шилова нашли 11 июля. Мужчины живы. Подробности поисков неизвестны. Напомним, 70-летний Зубков пропал 8 июля, 44-летний Мастеров — 9 июля.
В Рязанской области нашли двух пропавших мужчин. Об этом сообщает ПСО «Лиза Алерт».
70-летнего Александра Зубкова из Рязани и 44-летнего Александра Мастерова из Шилова нашли 11 июля. Мужчины живы. Подробности поисков неизвестны.
Напомним, 70-летний Зубков пропал 8 июля, 44-летний Мастеров — 9 июля.