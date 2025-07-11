В Рязани полицейские нашли крупную партию контрафактных сигарет

Склад с подозрительным товаром оперативники обнаружили в гараже 57-летнего рязанца. Сотрудники полиции изъяли более 15 тысяч пачек немаркированной табачной продукции известных отечественных и зарубежных марок. Согласно экспертному заключению, стоимость партии составила 2 миллиона 790 рублей. Возбуждено уголовное дело.