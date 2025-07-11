В Рязани перекрыли дорогу возле Полетаевского рынка
В пятницу, 11 июля, рабочие перекрыли перекресток около Полетаевского рынка. Там будут проводится ремонтные работы. Напомним, движение по участку будет закрыто до 31 июля. Из-за этого изменится схема движения общественного транспорта.
В Рязани перекрыли дорогу возле Полетаевского рынка. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
В пятницу, 11 июля, рабочие перекрыли перекресток около Полетаевского рынка. Там будут проводится ремонтные работы.
Напомним, движение по участку будет закрыто до 31 июля. Из-за этого изменится схема движения общественного транспорта.