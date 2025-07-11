В Рязани осудили управляющего компании за растрату 6,3 миллиона

Отмечается, что в апреле и мае 2017 года, а также сентябре 2018 года, подсудимый заключал со своими знакомыми договоры купли-продажи по заниженной стоимости и продал несколько единиц специальной техники и автомобиль, которые принадлежали коммерческой организации. В результате обществу причинен ущерб на общую сумму более 6,3 миллиона рублей. Рязанский районный суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы условно.

Рязанский районный суд вынес приговор 58-летнему доверительному управляющему одной из коммерческих организаций по уголовному делу о растрате. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что в апреле и мае 2017 года, а также сентябре 2018 года, подсудимый заключал со своими знакомыми договоры купли-продажи по заниженной стоимости и продал несколько единиц специальной техники и автомобиль, которые принадлежали коммерческой организации.

В результате обществу причинен ущерб на общую сумму более 6,3 миллиона рублей.

Рязанский районный суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы условно.