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В Ростове женщина хранила тело младенца в морозилке и выбросила его в мусор через год

В Ростове женщина хранила тело младенца в морозилке и выбросила его в мусор через год. Об этом пишут «Плохие новости».

28-летняя местная жительница, по ее словам, в феврале 2024 года родила мертвого мальчика и положила его в морозильную камеру.

8 июля 2025 она обернула труп в полотенце и пакет, а затем выбросила в контейнер. Его обнаружили 9 июля, камеры видеонаблюдения зафиксировали произошедшее.

Экспертиза не выявила у женщины свежих признаков родов, что поставило под сомнение версию о мертворождении. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство малолетнего. Злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что женщина работала в сфере услуг. Свободное время проводила время со своими двумя сыновьями, мужем и подругами.