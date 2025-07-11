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В России разработают единый стандартный тест по русскому языку для иностранцев
В рамках государственной языковой политики особое внимание будет уделено созданию, поддержке и распространению единой системы тестирования по русскому языку как иностранному. В частности, планируется ввести стандартизированный вступительный экзамен для иностранцев, которые учились за пределами РФ и хотят поступить в российские учебные заведения и научные организации. Кроме того, будут усовершенствованы методы оценки уровня языковой адаптации иностранных граждан, проживающих в России.

В России планируют разработать единый стандартный тест по русскому языку для иностранцев, которые обучались за границей и хотят поступить в российские вузы. Это предусмотрено в утвержденных Основах государственной языковой политики страны, передает ТАСС.

В рамках этой политики особое внимание будет уделено созданию, поддержке и распространению единой системы тестирования по русскому языку как иностранному. В частности, планируется ввести стандартизированный вступительный экзамен для иностранцев, которые учились за пределами РФ и хотят поступить в российские учебные заведения и научные организации.

Кроме того, будут усовершенствованы методы оценки уровня языковой адаптации иностранных граждан, проживающих в России.