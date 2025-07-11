В работе платформы Steam произошел массовый сбой
На некорректную работу пожаловались 2553 человека. Всего за сутки о проблеме сообщили 6614 пользователей. Неполадки возникли в работе и сайта, и приложения, а также личного кабинета.
В работе платформы Steam произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
На некорректную работу пожаловались 2553 человека.
Всего за сутки о проблеме сообщили 6614 пользователей.
Неполадки возникли в работе и сайта, и приложения, а также личного кабинета.